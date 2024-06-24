سفير الصومال لدى الأمم المتحدة اتهم القوات الإثيوبية بتنفيذ عمليات توغل غير قانونية

اتهم سفير الصومال لدى الأمم المتحدة القوات الإثيوبية بتنفيذ عمليات توغل غير قانونية عبر الحدود المشتركة بين البلدين.

وأدى هذا التوغّل إلى مواجهات مع قوات الأمن المحلية.

وقال عدد من الزعماء المحليين لرويترز إنّ مجموعة من الجنود الإثيوبيين عبروا الحدود إلى منطقة هيران الصومالية يوم السبت لتقييم تهديدات حركة الشباب وانسحبت أمس الأحد.

وقال سفير الصومال لدى الأمم المتحدة أبوبكر ضاهر عثمان إن الإجراء الأخير الذي قامت به إثيوبيا أجبر بلاده على تأجيل انسحاب قوات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال من يوليو تموز إلى أيلول.