امرأة من تكساس اتُهمت بمحاولة إغراق طفلة فلسطينية أميركية مسلمة

اتُهمت امرأة من تكساس بمحاولة إغراق طفلة فلسطينية أميركية مسلمة تبلغ من العمر ثلاث سنوات.

وأكّدت الشرطة أنّ الحادث كان بدافع التحيز وأنّ المشتبه بها أدلت بتصريحات عنصرية الدوافع.

ووقع الحادث في شهر أيار، لكنه حظي باهتمام وسائل الإعلام الاثنين، بعد أن قدم مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية الدعم للضحايا وأصدر بيانًا صحفيًا حدد فيه الدين والنسب.

وتعتقد إدارة شرطة يولس أن الجريمة ارتكبت بسبب التحيز أو التحامل وهذا جزء من القضية المقدمة إلى مكتب المدعي العام في مقاطعة تارانت.

وأشار تقرير الشرطة إلى أنّ الحادث وقع في مسبح في مجمع سكني في ضاحية يولس في دالاس فورت وورث.

وتشاجرت المشتبه بها مع والدة الطفلة البالغة من العمر ثلاثة سنوات وكان مع الوالدة في المسبح

أيضا ابن عمره ستة أعوام بعد أن سألت المشتبه بها والدة الطفلة عن المكان الذي تنحدر منه.

وأوضح تقرير الشرطة أنّ المشتبه بها تدعى إليزابيث وولف وتبلغ 42 عامًا، وقد حاولت إغراق الطفلة البالغ من العمر ثلاث سنوات وحاولت الامساك بالصبي ذي الست سنوات.

وألقي القبض على المشتبه بها ووجهت إليها اتهامات الشروع في القتل العمد.