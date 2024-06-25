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زيلينسكي يقيل قائد القوات المشتركة الأوكرانية

أخبار دولية
2024-06-25 | 00:39
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زيلينسكي يقيل قائد القوات المشتركة الأوكرانية
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زيلينسكي يقيل قائد القوات المشتركة الأوكرانية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه أقال قائد القوات المشتركة في القوات المسلحة اللفتنانت جنرال يوري سودول بعد ظهور تقارير تفيد بأن أداءه كان سيئًا خلال الحرب المستمرة منذ 28 شهرًا مع روسيا.

ولم يذكر زيلينسكي، الذي كان يتحدث في خطابه المسائي المصور أمس الاثنين، أي سبب لإقالته. وأعلن أن البريغادير جنرال أندريه هناتوف سيحل محل سودول في المنصب الذي تتضمن مهامه التخطيط الاستراتيجي للعمليات.

وجاءت إقالة سودول في أعقاب نشر رسالة من بوهدان كروتيفيتش، رئيس كتيبة آزوف التي تحظى بالاحترام في أوكرانيا، قال فيها إن أفعال سودول أدت إلى انتكاسات عسكرية خطيرة.

وكتب كروتيفيتش في منشور على تطبيق تيليغرام لم يذكر فيه سودول بالاسم أن "هناك جنرالًا قتل جنودًا أوكرانيين أكثر من أي جنرال روسي".

وقال كروتيفيتش: "ما يهمني هو أن قادة الكتائب والألوية القتالية يحاكمون على خسارة مركز مراقبة، لكن لا تتم محاكمة جنرال لفقدان مناطق وعشرات المدن وآلاف الجنود".

وأضاف: "جميع العسكريين يفهمون الآن عمن أتحدث، لأن 99 بالمئة من الجيش يكرهه بسبب ما يفعله".

أخبار دولية

القوات

المشتركة

الأوكرانية

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