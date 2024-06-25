قتيلان على الأقل في حريق ضخم قرب موسكو

أعلنت السلطات الروسية أن شخصين على الأقل لقيا مصرعهما قرب موسكو أثناء محاولتهما الفرار من حريق ضخم اندلع في مبنى يضم مكاتب لحوالي ثلاثين شركة.



وقال حاكم منطقة موسكو، أندريه فوروبيوف، عبر تطبيق تلغرام إنه "في هذه اللحظة، نعلم على وجه اليقين أن رجلين قفزا من النافذة أثناء محاولتهما الهرب، لكنهما للأسف ماتا".



وأضاف أن مصير امرأتين كانتا موجودتين في المبنى حين اندلعت النيران لا يزال مجهولًا، بينما تم إنقاذ رجل ثالث نقل إلى المستشفى حيث يتلقى العلاج حاليًا.



وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها خدمات الطوارىء مبنى متعدد الطوابق تتصاعد منه أعمدة الدخان الأسود بينما يحاول عناصر الإطفاء إخماد النيران.



وأشار فوروبيوف إلى أن "مساحة الحريق وصلت إلى 5000 متر مربع وهناك خطر بأن ينتشر إلى المبنى بأكمله. ويشارك أكثر من 130 شخصًا و50 عربة في عمليات الإنقاذ".



وأوضح الحاكم أن المبنى المنكوب يضم مكاتب لحوالي ثلاثين شركة كان لدى اثنتين منها موظفون في المبنى وقت الحريق.



وأوضح أن "اسطوانات الأوكسيجين كانت موجودة أيضًا في المبنى، ما أدى إلى حدوث انفجارات تسببت بانهيار عدد من ألواح الأرضية".



وتتكرر الحرائق الهائلة والمميتة في روسيا بسبب تقادم المعدات ومعايير السلامة المتساهلة في كثير من الأحيان.