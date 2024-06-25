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واشنطن وبرلين تطالبان بدور للسلطة الفلسطينية في حكم غزة بعد انتهاء الحرب
أخبار دولية
2024-06-25 | 00:49
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واشنطن وبرلين تطالبان بدور للسلطة الفلسطينية في حكم غزة بعد انتهاء الحرب
طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك والسفير الأميركي لدى إسرائيل جاكوب ليو الإثنين خلال مؤتمر في مدينة هرتسليا الإسرائيلية بأن يكون للسلطة الفلسطينية بعد إصلاحها دور رئيسي في حكم غزة بعد انتهاء الحرب في القطاع.
وقال السفير الأميركي: "يجب أن تكون السلطة الفلسطينية جزءًا من اليوم التالي لانتهاء الحرب في قطاع غزة"، مشددًا على الحاجة إلى إدارة مدنية للقطاع الذي دمرته ثمانية أشهر ونصف من الحرب.
وأضاف ليو: "علينا أن نجد طريقة لجعل هؤلاء الأشخاص يعملون معًا بطريقة تناسب احتياجات الجميع. أعتقد أن هذا الأمر ممكن"، مشيرًا إلى أن وجود سلطة فلسطينية في غزة يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا لإسرائيل التي تسعى للقضاء على حماس.
وجدد السفير الأميركي التأكيد على أن الولايات المتحدة تؤيد "حل الدولتين"، أي قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل وتضمن "أمن وكرامة" الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وحذر ليو من أن "وصف هذا الأمر بأنه انتصار لحماس سيكون بمثابة أخذ الأمور في الاتجاه المعاكس"، في إشارة إلى موقف الحكومة الإسرائيلية التي ترى أن قيام دولة فلسطينية سيكون بمثابة "مكافأة" لحماس على الهجوم غير المسبوق الذي شنته على جنوب الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول.
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