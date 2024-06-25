وحدة من الشرطة الكينية تغادر نيروبي للمساعدة في إرساء الأمن في هايتي

غادرت فرقة أولى من الشرطة الكينية مساء الإثنين نيروبي متوجهةً إلى هايتي في إطار مهمة دولية تهدف إلى إرساء الأمن في الدولة الغارقة في الفوضى، بحسب ما أعلن وزير الداخلية الكيني كيثور كينديكي.



وقال كينديكي في بيان: "يشرفني أن أقول وداعًا للمجموعة الأولى من وحدة الشرطة الوطنية المشاركة في مهمة الأمم المتحدة التاريخية في هايتي".



وعرضت كينيا إرسال نحو ألف من عناصر الشرطة لضمان الأمن في هايتي، ينضم اليهم عناصر من دول أخرى.



وأكد الرئيس وليام روتو دعمه لهذه البعثة، وأعلن في وقت سابق هذا الشهر أن الانتشار سيبدأ خلال أسابيع.



وأصدر مجلس الأمن الدولي في تشرين الأول الماضي قرارًا ضمنه موافقته على البعثة، لكن محكمة كينية أرجأت انتشارها في كانون الثاني، معتبرةً أنه لا يحق للحكومة الكينية إرسال شرطيين إلى خارج البلاد من دون موافقة مسبقة.



وإضافةً إلى كينيا، تعهدت دول أخرى المشاركة في البعثة مثل بنين والباهاماس وبنغلادش وباربادوس وتشاد.