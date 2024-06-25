الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وحدة من الشرطة الكينية تغادر نيروبي للمساعدة في إرساء الأمن في هايتي

أخبار دولية
2024-06-25 | 00:56
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وحدة من الشرطة الكينية تغادر نيروبي للمساعدة في إرساء الأمن في هايتي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وحدة من الشرطة الكينية تغادر نيروبي للمساعدة في إرساء الأمن في هايتي

غادرت فرقة أولى من الشرطة الكينية مساء الإثنين نيروبي متوجهةً إلى هايتي في إطار مهمة دولية تهدف إلى إرساء الأمن في الدولة الغارقة في الفوضى، بحسب ما أعلن وزير الداخلية الكيني كيثور كينديكي.
     
وقال كينديكي في بيان: "يشرفني أن أقول وداعًا للمجموعة الأولى من وحدة الشرطة الوطنية المشاركة في مهمة الأمم المتحدة التاريخية في هايتي".
     
وعرضت كينيا إرسال نحو ألف من عناصر الشرطة لضمان الأمن في هايتي، ينضم اليهم عناصر من دول أخرى.
     
وأكد الرئيس وليام روتو دعمه لهذه البعثة، وأعلن في وقت سابق هذا الشهر أن الانتشار سيبدأ خلال أسابيع.
     
وأصدر مجلس الأمن الدولي في تشرين الأول الماضي قرارًا ضمنه موافقته على البعثة، لكن محكمة كينية أرجأت انتشارها في كانون الثاني، معتبرةً أنه لا يحق للحكومة الكينية إرسال شرطيين إلى خارج البلاد من دون موافقة مسبقة.
     
وإضافةً إلى كينيا، تعهدت دول أخرى المشاركة في البعثة مثل بنين والباهاماس وبنغلادش وباربادوس وتشاد.

أخبار دولية

الشرطة

الكينية

تغادر

نيروبي

للمساعدة

إرساء

الأمن

هايتي

LBCI التالي
واشنطن تحض وزير الدفاع الإسرائيلي على تجنب التصعيد في لبنان
واشنطن وبرلين تطالبان بدور للسلطة الفلسطينية في حكم غزة بعد انتهاء الحرب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-05-05

فرار سجناء من سجن في هايتي ومقتل أربعة بأيدي الشرطة

LBCI
صحف اليوم
01:27

مرجع الأمني لـ"الجمهورية": الهدف الأساس من هذه الحرب النفسية هي محاولة إرباك للبنان

LBCI
أخبار دولية
16:07

الأمن الأردنيّ يعلن اكتشاف مخبأ سري فيه متفجرات في مخزن تجاريّ وأنه فجر هذه المواد الناسفة

LBCI
أخبار دولية
14:45

ملك الأردن التقى ماكرون في باريس... وتشديد على أهمية دعم جهود تعزيز استقرار لبنان واستدامة الأمن فيه

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:55

الجيش الروسي يؤكد تدمير 30 مسيرة أوكرانية

LBCI
أخبار دولية
01:13

روسيا تتوعد بالإنتقام من أميركا بسبب ضربة أوكرانية في القرم

LBCI
أخبار دولية
01:09

روسيا تتوقع إتفاقية تعاون جديدة مع إيران في المستقبل القريب جدًا

LBCI
أخبار دولية
01:04

روسيا: إسقاط 29 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق بيلغورود

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
02:43

التحكم المروري: جريحان نتيجة تصادم بين سيارتين على اوتوستراد الضبية باتجاه انطلياس وحركة المرور كثيفة في المحلة

LBCI
أمن وقضاء
2024-04-27

فصيلة التفتيشات في قوى الأمن في المطار أحبطت محاولة تهريب كمية كبيرة من الحشيشة

LBCI
أخبار لبنان
2024-04-13

لجنة التنسيق اللبنانيّة - الأميركية: إنهاء السّلاح غير الشّرعي وعودة اللّاجئين وضبط الحدود أساس لوقف كلّ الجرائم

LBCI
منوعات
2024-04-19

رجل يدعو ابنه مع خطيبته لتناول العشاء معًا... مفاجأة غير متوقعة كانت بانتظار الشاب!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

تحضيرات منتخب لبنان لكرة السلة… نحو اولمبياد باريس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

مجموعة دار جورج حبيقة في باريس قصات مبتكرة وحداثة في التطريز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

في الجنوب... الطلاب يحاربون صوت القصف بالإمتحانات الرسمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

بين لبنان وإسرائيل... حرب "نفسية"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

معايير استعادة الودائع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

بكركي تسعى للقاء رباعيّ برعاية الفاتيكان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

القضاء بين لبنان وتيليغراف…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

لأمن المطار قصص تعود لمحطات عديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الانتخابات الايرانية.. تشتت أصوات المحافظين يعزز فوز المرشح الاصلاحيّ

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
06:01

الموت يُفجع الفنان غدي... "الله معك يا قبضاي"

LBCI
فنّ
07:15

مايا دياب بإطلالة جريئة... لم تسلم من الإنتقادات! (صور)

LBCI
فنّ
12:21

عثروا على جثته وعليها عضات عدة من أسماك القرش... رحيل نجم فيلم Pirates of the Caribbean بطريقة مأساوية!

LBCI
أخبار لبنان
14:23

بري: الوضع غير مطمئن... و"أمل" ستكون بالمرصاد وبالصفوف الأمامية بحال حصول توغل بري اسرائيلي

LBCI
منوعات
15:31

كانت تمارس الرياضة فسقطت من الطابق الثالث... شابة عشرينية ضحية الإهمال وجهاز المشي وهذه التفاصيل! (فيديو)

LBCI
فنّ
08:07

وزير الخارجية الإماراتيّة يزور سميرة توفيق في الفيلا الخاصة بها (صور)

LBCI
منوعات
10:02

شركة عربية تفوز بجائزة أفضل شركة طيران في العالم

LBCI
خبر عاجل
02:43

التحكم المروري: جريحان نتيجة تصادم بين سيارتين على اوتوستراد الضبية باتجاه انطلياس وحركة المرور كثيفة في المحلة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More