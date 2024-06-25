واشنطن تحض وزير الدفاع الإسرائيلي على تجنب التصعيد في لبنان

حض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الإثنين إسرائيل على تجنب مزيد من التصعيد في لبنان، وذلك خلال محادثات مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في واشنطن.



ويجري غالانت زيارة إلى واشنطن يسعى خلالها إلى إعادة التأكيد على متانة العلاقات مع أكبر حليف لإسرائيل، بعدما تسبب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتنياهو في الأيام الأخيرة بحلقة جديدة من التوتر مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التي اتهمها بتأخير تسليم شحنات الأسلحة والذخيرة.



وفي اجتماع عقده مع غالانت في وزارة الخارجية ودام ساعتين، ناقش بلينكن الدبلوماسية غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بشأن اتفاق يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن ويخفف من معاناة الشعب الفلسطيني، وفق المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر.



وقال ميلر في بيان إن "بلينكن شدد على أهمية تجنب مزيد من التصعيد للنزاع والتوصل إلى حل دبلوماسي يتيح للعائلات الإسرائيلية واللبنانية العودة إلى منازلها".