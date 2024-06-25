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روسيا تتوعد بالإنتقام من أميركا بسبب ضربة أوكرانية في القرم
أخبار دولية
2024-06-25 | 01:13
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روسيا تتوعد بالإنتقام من أميركا بسبب ضربة أوكرانية في القرم
ألقى الكرملين بالمسؤولية مباشرة على الولايات المتحدة في هجوم شنته أوكرانيا على شبه جزيرة القرم بصواريخ أتاكمز التي زودتها بها واشنطن وأدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 151 آخرين، وحذرت موسكو السفيرة الأميركية رسميًا من رد انتقامي.
وفاقمت الحرب في أوكرانيا أزمة العلاقات بين روسيا والغرب، وقال مسؤولون روس إن الصراع يدخل في أخطر تصعيد حتى الآن.
لكن إلقاء اللوم المباشر على الولايات المتحدة في الهجوم على شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من جانب واحد في عام 2014 على الرغم من أن معظم العالم يعتبرها جزءًا من أوكرانيا، يعد خطوة أبعد.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين أمس الاثنين: "عليكم أن تسألوا زملائي من المتحدثين الصحفيين في أوروبا، وخاصةً في واشنطن، لماذا تقتل حكوماتهم الأطفال الروس؟"
أخبار دولية
تتوعد
بالإنتقام
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أوكرانية
القرم
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