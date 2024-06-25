الجيش الروسي يؤكد تدمير 30 مسيرة أوكرانية

أكد الجيش الروسي الثلاثاء أنه دمر خلال الليل 30 مسيرة أوكرانية في مناطق حدودية مع أوكرانيا.



وأوضحت وزارة الدفاع الروسية عبر تلغرام أنه "خلال الليل واثناء محاولة لنظام كييف لارتكاب هجمات إرهابية بواسطة مسيرات جوية على أراضي روسيا الاتحادية، اعترضت الدفاعات الجوية ودمرت 29 مسيرة في منطقة بيلغورود ومسيرة في منطقة فروونيه".