مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: إسرائيل ستعمل على حل الصراع مع حزب الله خلال الأسابيع المقبلة

أعلن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي اليوم الثلاثاء أن إسرائيل ستقضي الأسابيع المقبلة في محاولة حل الصراع مع جماعة حزب الله اللبنانية وأنها تفضل حلًا دبلوماسيًا.



وأشار إلى أن إسرائيل تناقش مع واشنطن جهودًا مشتركة محتملة من جانب الولايات المتحدة وأوروبا وبعض الدول العربية لإيجاد بديل لحكم حماس في قطاع غزة.