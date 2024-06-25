خامنئي يحذر الحكومة المقبلة من أي "إنحراف" عن مبادىء الثورة الإيرانية

دعا الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي اليوم الثلاثاء المرشحين للرئاسة إلى عدم التحالف مع أي شخص "ينحرف" ولو قليلًا عن مبادىء الثورة الإيرانية، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقررة الجمعة.