الدفاع المدني في غزة يؤكد مقتل 10 من أقارب إسماعيل هنية

أكد جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة مقتل عشرة من أقارب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في غارة جوية إسرائيلية نفذت في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.



وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل لوكالة فرانس برس: "وصلتنا إشارة استغاثة عقب استهداف منزل لعائلة هنية في مخيم الشاطىء غرب مدينة غزة".



وأضاف: "يوجد 10 شهداء وعدد من المصابين جراء الاستهداف لعائلة هنية من بينهم زهر هنية شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية".



ولم يؤكد الجيش الإسرائيلي الهجوم على الفور لكنه قال لوكالة فرانس برس إنه "على علم بالتقارير لكن لا يمكن تأكيدها".



واوضح بصل أنه "تم انتشال شهداء وجرحى ولا زال عدد من الشهداء تحت ركام المنزل نحاول البحث عنهم وإخراجهم".



وأكد أن "الطواقم تواجه صعوبة لعدم توفر الإمكانيات والمعدات اللازمة في رفع الركام".



ونقل القتلى وفق الدفاع المدني إلى المستشفى المعمداني.