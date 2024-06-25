الكرملين: خطة ترامب للسلام في أوكرانيا يجب أن تعكس الحقائق على الأرض

أعلن الكرملين أن أي خطة سلام في أوكرانيا تطرحها الإدارة الأميركية المستقبلية المحتملة برئاسة دونالد ترامب يجب أن تعكس الحقائق على الأرض، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح دائما على إجراء مفاوضات.



وذكرت رويترز أن اثنين من كبار مستشاري ترامب طرحا عليه خطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا لينفذها في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية، وتتضمن عدم تزويد كييف بأسلحة أمريكية إلا إذا دخلت في محادثات سلام.



وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف لرويترز: "قيمة أي خطة للسلام تكمن في مراعاة التفاصيل الدقيقة والوضع الفعلي على الأرض ونحن لا نعرف بعد طبيعة الخطة أو تفاصيلها".



وأضاف: "قال الرئيس بوتين مرارا إن روسيا كانت وستظل منفتحة على المفاوضات مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الفعلية على الأرض... نحن منفتحون على المفاوضات، ومن أجل تقييم الخطة، يجب أن نعرف تفاصيلها".