الكرملين: مقترح بوتين للسلام قد يوقف الصراع في أوكرانيا على الفور تقريبا

ذكرت وكالة تاس للأنباء الروسي أن مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوري أوشاكوف قال إن مقترحات الرئيس الروسي للسلام يمكن أن توقف الصراع في أوكرانيا على الفور تقريبا.



وقال بوتين في 14 حزيران إنه سيكون مستعدا لمحادثات السلام "في اليوم التالي" إذا انسحبت القوات الأوكرانية من مناطق زابوريجيا وخيرسون ودونيتسك ولوجانسك.



