أسانج يقر بالذنب في تهمة التجسس الأميركية في اتفاق ينهي سجنه في بريطانيا

من المزمع أن يقر مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج غدًا الأربعاء بأنه مذنب فيما يتعلق بانتهاك قانون التجسس الأميركي، في اتفاق سينهي سجنه في بريطانيا ويسمح له بالعودة إلى وطنه أستراليا منهيًا ملحمة قانونية استمرت 14 عامًا.



ووافق أسانج (52 عامًا) على الإقرار بالذنب في تهمة جنائية واحدة بالتآمر للحصول على وثائق سرية خاصة بالدفاع الوطني الأميركي ونشرها، بحسب ملفات أودعت في المحكمة الجزئية الأميركية لجزر ماريانا الشمالية.



ومن المقرر الحكم عليه بالسجن 62 شهرًا، قضاها بالفعل، في جلسة استماع في جزيرة سايبان الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي غدًا الأربعاء (23:00 بتوقيت غرينتش اليوم الثلاثاء). وقال ممثلو ادعاء إن الجزيرة الواقعة في المحيط الهادي تم اختيارها بسبب معارضة أسانج للسفر إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة ولقربها من أستراليا.