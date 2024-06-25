اتهام 29 شخصاً بالإتجار بالبشر والاحتيال بعد وفاة حجاج أردنيين

وجّهت السلطات القضائية الأردنية تهمتي "الإتجار بالبشر والاحتيال" إلى 29 شخصا على خلفية وفاة 99 أردنيا في خلال الحج، على ما أفاد مصدر قضائي فرانس برس.وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن إسمه، إن "النيابة العامة في المجلس القضائي وبعد استكمال التحقيقات الأولية أسندت جناية الاتجار بالبشر وجنحة الاحتيال إلى 29 شخصا مشتكى عليهم على خلفية وفاة الحجاج".وأضاف: "قررت النيابة توقيف 19 شخصا، بينهم سيدة ومنع 10 أشخاص من السَّفر على ذمة القضية، وأغلقت الشركات التي يعملون بها".وأوضح أن "التحقيقات الأولية أثبتت قيام هؤلاء المتهمين من مالكي شركات خاصة للنقل وشركات حج وعمرة بتنظيم رحلات حج غير رسمية ودون تصاريح".