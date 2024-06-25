بلينكن لغالانت: لضرورة أن تتأكد تل أبيب من عدم تفاقم التوتر مع حزب الله على الحدود الشمالية

التهدئة بين لبنان واسرائيل كانت محور لقاءات وزير الامن الاسرائيلي يؤاف غالانت بالمسؤولين الاميركيين.



فقد شدد وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن لغالانت على ضرورة أن تتأكد تل ابيب من عدم تفاقم التوتر مع حزب الله على الحدود الشمالية لإسرائيل، مشيرًا إلى أهمية تجنب المزيد من التصعيد في الصراع والتوصل لحل دبلوماسي يسمح للعائلات الإسرائيلية واللبنانية بالعودة إلى منازلها.



من جهته، وصف غالانت اجتماعاته في واشنطن، ومنها اجتماعه بالوزير بلينكن، بأنها "حاسمة".



وقال: "الاجتماعات التي نعقدها مهمة للغاية ومؤثرة على مستقبل الحرب في غزة وقدرتنا على تحقيق أهداف الحرب وعلى التطورات على الحدود الشمالية وغيرها من المناطق."