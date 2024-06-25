لبيد: إسرائيل تفقد مكانتها في المجتمع الدولي

اكد زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لبيد ان إسرائيل تفقد مكانتها في المجتمع الدولي وهي لن تتعافى إلا إذا كانت هناك صفقة لإعادة المختطفين.