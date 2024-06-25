المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف في حق قائد الجيش الروسي ووزير سابق

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء إصدار مذكرتي توقيف في حق قائد الجيش الروسي الجنرال فاليري جيراسيموف ووزير الدفاع السابق سيرغي شويغو.



وأصدرت مذكرتا التوقيف بشبهة ارتكاب جرائم حرب من خلال شن هجمات على أهداف مدنية وألحاق ضرر جانبي كبير بمدنيين فضلًا عن جرائم ضد الإنسانية من خلال "ممارسات غير إنسانية" في أوكرانيا، على ما جاء في بيان للمحكمة الجنائية الدولية.