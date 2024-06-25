الأمم المتحدة: الوضع الغذائيّ كارثيّ لـ495 ألفًا من أهالي غزة

خلص تقييم مدعوم من الأمم المتحدة إلى أنّ حوالى نصف مليون شخص يعانون من الجوع "الكارثيّ" في غزة.



وبينما لم تتحقق التحذيرات الصادرة في آذار من مجاعة وشيكة في شمال القطاع الفلسطينيّ، إلّا أن "التصنيف المرحليّ المتكامل للأمن الغذائيّ" أفاد بأنه ما زال 495 ألف شخص، أي حوالى 22 في المئة من سكان غزة وفق الأمم المتحدة، يعانون من "مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد".