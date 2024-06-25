الكرملين: نستعد لزيارة مودي إلى روسيا

أعلن الكرملين أنه يستعد لزيارة منتظرة في المستقبل القريب لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، لكنه رفض الكشف عن تاريخ محدد.



ستكون الزيارة الأولى التي يقوم بها مودي إلى روسيا منذ أطلقت موسكو عمليتها العسكرية واسعة النطاق في أوكرانيا قبل أكثر من عامين، في نزاع شكّل اختبارا للعلاقات بين موسكو ونيودلهي.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين لدى سؤاله عن تقارير سابقة في وسائل إعلام هندية وروسية أفادت بأن مودي يخطط لزيارة موسكو مطلع تموز/يوليو "نستعد للزيارة. سنبلغكم في الوقت المناسب".



ويرى الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين في الهند حليفًا دبلوماسيًا واقتصاديًا محتملًا، لكن الهجوم الروسي على أوكرانيا عقّد العلاقات.