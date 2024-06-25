مفوض الأونروا يحذّر من أنّ تمويل الوكالة سينفد بعد نهاية آب

حذّر المفوّض العام للأونروا فيليب لازاريني من أنّ تمويل الوكالة سينفد بعد نهاية آب.



وقال فيليب لازاريني المفوّض العام للوكالة: "لدينا أموال تكفي حتى نهاية آب."



وتنسّق هذه الوكالة جميع المساعدات التي تصل إلى قطاع غزّة تقريباً، لكنّها تواجه أزمة نقدية منذ كانون الثاني عندما علّق العديد من الدول تمويلها بعد اتهام إسرائيل عشرات من موظفيها في غزة بالتورّط في الهجوم الذي شنّته حركة حماس على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول.