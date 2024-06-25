نشوب حريق داخل البرلمان في نيروبي بعد أن اقتحمه متظاهرون

شبّ حريق داخل البرلمان في نيروبي بعدما اقتحم متظاهرون المبنى حيث تجري مناقشة مقترحات لزيادة الضرائب أثارت غضبًا واسع النطاق وحركة احتجاجية مناهضة للحكومة، حسبما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.وتجاوز مئات المتظاهرين حواجز أقامتها الشرطة خارج البرلمان وعبروا أبواب المبنى، بحسب لقطات بثها التلفزيون الكيني.