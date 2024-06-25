أوكرانيا تأمر بإجلاء الأطفال من خمس قرى قريبة من الجبهة في الشرق

أمرت السلطات الأوكرانية بإجلاء إجباريّ للأطفال وأهاليهم من خمس قرى في منطقة دونيتسك في شرق البلاد.



وقال حاكم هذه المنطقة في بيان إنّ هذا الإجراء يتعلق "بالأطفال مع والديهما أو ممثلين آخرين قانونيين عنهم" الذين يعيشون في قرى قريبة من المنطقة التي اشتد فيها القتال في الأسابيع الأخيرة.