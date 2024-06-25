زيلينسكي رحّب بقرار المحكمة الجنائية الدولية

رحّب الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق وزير الدفاع الروسيّ السابق ورئيس الأركان العامة الروسيّ

لاستهداف مدنيين أوكرانيين ومواقع مدنية.



وأكّد زيلينسكي وجوب على كل مجرم شارك في تخطيط هذه الهجمات وتنفيذها أن يدرك أنّ العدالة ستأخذ مجراها.



وأمل أنّ يراهما خلف القضبان.



وقال: "نتطلع إلى إصدار مزيد من مذكرات الاعتقال لحرمان روسيا من شعورها بأنها فوق القانون."