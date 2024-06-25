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أوكرانيا أسقطت طائرات مسيرة

أخبار دولية
2024-06-25 | 09:12
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أوكرانيا أسقطت طائرات مسيرة
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أوكرانيا أسقطت طائرات مسيرة

أسقطت أوكرانيا 1953 طائرة مسيرة من طراز شاهد من أصل 2277 أطلقتها روسيا هذا العام وحده، وفق ما قال قائد القوات الجوية الأوكرانية.
 
وقال القائد عبر تيليجرام: "الدفاعات الجوية دمرت نحو 86 في المئة من الطائرات المسيرة."

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