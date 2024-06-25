حريق في مكتب حاكم نيروبي خلال تظاهرات مناهضة لفرض ضرائب جديدة

نشب حريق في مكتب حاكم العاصمة الكينية نيروبي بحسب لقطات بثها تلفزيون "سيتيزن تي في"، وذلك في خلال تظاهرات مناهضة للحكومة أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقلّ.



واستخدمت الشرطة خراطيم مياه تُستخدم لتفريق المتظاهرين لمحاولة إخماد الحريق في الطابق الأرضي من المبنى الواقع في المنطقة التجارية في نيروبي على بعد مئات الأمتار من البرلمان الذي اقتحمه متظاهرون في وقت سابق.