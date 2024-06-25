صربيا توقع اتفاقا مع الاتحاد الاوروبي لنشر عناصر من فرونتكس

وقعت صربيا اتفاقا امنيا مع وكالة حرس الحدود الاوروبية "فرونتكس" بهدف تعزيز التعاون بين الاتحاد الاوروبي ودول البلقان التي تشكل منذ فنرة طويلة نقطة عبور للمهاجرين الراغبين بالوصول إلى القارة العجوز.



وسيسمح هذا الاتفاق لفرونتكس باطلاق عمليات مشتركة ونشر عناصر من حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبيين على الاراضي الصربية ومن ضمنها الحدود مع الدول المجاورة غير الاعضاء في التكتل.



وذكرت المفوضية الاوروبية في بيان أن "تعزيز إدارة الحدود على امتداد طريق الهجرة يعد امرا رئيسيا لتقليص الهجرة غير النظامية، نظراً لتطور أساليب المهربين والمخاطر المرتبطة بتهريب الاسلحة النارية والجريمة المنظمة".