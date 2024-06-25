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النواب الهنود يؤدون القسم واثنان منهم خلف القضبان
أخبار دولية
2024-06-25 | 10:08
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النواب الهنود يؤدون القسم واثنان منهم خلف القضبان
أدّى نواب الهند الذين انتخبوا آخيرًا القسم، في غياب معارضين بارزين للحكومة لم يتمكنا من شغل مقعديهما على خلفية سجنهما بتهم تتعلّق بالأمن القوميّ.
أحدهما الانفصالي السيخي أمريتبال سينغ، وهو داعية أوقف العام الماضي بعد ملاحقته مدة شهر من قبل الشرطة في ولاية البنجاب.
وأما الآخر، فهو شيخ عبد الرشيد، المشرّع السابق في شطر كشيمر الخاضع للسيطرة الهندية، والمعروف على نطاق واسع باسم "المهندس رشيد".
وأوقف رشيد بتهم "تمويل الإرهاب" وغسل الأموال عام 2019 وهو حاليا بانتظار جلسة للمحكمة للنظر في إطلاق سراحه بكفالة تعقد في الأول من تموز/يوليو، بحسب ما أفاد محاميه عبيد شمس فرانس برس.
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