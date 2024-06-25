موقع وزارة الخزانة الأميركية: أميركا تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تتعلق بإيران، يستهدف بعضها أفرادًا وكيانات مرتبطة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإيرانية، وفقًا لما جاء في منشور على الموقع الإلكترونيّ لوزارة الخزانة الأميركية.