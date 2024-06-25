كوريا الشمالية تستأنف إرسال المزيد من بالونات النفايات إلى كوريا الجنوبية

استأنفت كوريا الشمالية إرسال المزيد من البالونات التي تحمل على ما يبدو نفايات إلى كوريا الجنوبية.



وتصاعدت الخلافات بين الكوريتين في الآونة الأخيرة بسبب إطلاق المئات من هذه البالونات.



وسبق أن قالت حكومة كوريا الشمالية إن البالونات رد على حملة دعائية من منشقين من كوريا الشمالية وناشطين في كوريا الجنوبية يرسلون عبر الحدود بالونات تحتوي على منشورات مناهضة لحكومة بيونغيانغ وأغذية وأدوية وأموال ووحدات تخزين (يو.إس.بي) محملة بمقاطع مصورة من موسيقى الكيه بوب والأعمال الدرامية.