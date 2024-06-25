أوستن: اندلاع حرب بين "حزب الله" وإسرائيل سيكون أمرًا مدمرًا

أكّد وزير الدفاع الأميركيّ لويد أوستن أنّ الولايات المتحدة تسعى بشكل عاجل إلى التوصل إلى اتفاق دبلوماسيّ يسمح للمدنيين الإسرائيليين واللبنانيين بالعودة إلى منازلهم على جانبي الحدود.



وحذّر من أنّ اندلاع حرب بين "حزب الله" وإسرائيل سيكون أمرًا مدمرًا.



وقال إنّ أميركا تسعى للتوصل إلى اتفاق دبلوماسيّ يمنع نشوب مثل هذه الحرب.