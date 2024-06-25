هنية: ⁠إذا كان العدو يظن أن استهداف أهلي وعائلتي سيغير من مقاومتنا فهو واهم

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية، عقب مقتل إحدى شقيقاته في غزة، أن أي اتفاق لا يضمن وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان هو اتفاق مرفوض.



وشدد على أنه "إذا كان العدو المجرم يظن أن استهداف أهلي وعائلتي سيغير من مواقفنا ومقاومتنا فهو واهم".