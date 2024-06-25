غالانت أبلغ بلينكن أنّ إسرائيل تفضل حلًا دبلوماسيًا للصراع مع حزب الله

أبلغ وزير الدفاع الإسرائيليّ يوآف غالانت وزير الخارجية الأميركيّ أنتوني بلينكن أنّ إسرائيل تفضل حلًا دبلوماسيًا للصراع مع "حزب الله"، وفق ما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر.



وأدى القصف المتبادل إلى إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص من المناطق الواقعة على جانبي الحدود، وأثار تصاعد وتيرته في الأسابيع القليلة الماضية مخاوف من نشوب حرب شاملة بين إسرائيل وجماعة حزب الله.