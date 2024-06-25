الرئيس الكينيّ يتعهّد بردّ كامل على تظاهرات الخيانة المناهضة للحكومة

تعهّد الرئيس الكينيّ وليام روتو باتّخاذ موقف متشدد ضد "العنف والفوضى" بعدما تحولت الاحتجاجات ضد زيادة الضرائب التي اقترحتها حكومته إلى أعمال عنف دامية أدّت إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقلّ.



وقال روتو لصحافيين في نيروبي سنقوم برد كامل وفعّال وسريع على أحداث الخيانة التي حصلت اليوم" الثلاثاء.