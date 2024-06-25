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كردستان العراق يعلن توقيف أربعة مهرّبين في إطار حادثة غرق قارب قبالة إيطاليا
أخبار دولية
2024-06-25 | 14:58
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كردستان العراق يعلن توقيف أربعة مهرّبين في إطار حادثة غرق قارب قبالة إيطاليا
أعلن إقليم كردستان العراق توقيف أربعة "مهرّبين متاجرين بالبشر" لضلوعهم في غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل الإيطالية ما أدّى إلى مقتل 36 شخصًا وفقدان العشرات.
وفُقد أكثر من 60 شخصًا بعد غرق قارب قبالة سواحل كالابريا في منتصف حزيران/يونيو فيما أُنقذ 11 آخرون. وكان القارب الذي انطلق من تركيا، يقلّ غالبية من الأكراد أتوا من العراق وإيران بالإضافة إلى عائلات أفغانية.
وأعلنت قوات الأمن الداخلي في الإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي (الأسايش) في بيان "إلقاء القبض على أربعة متهمين وهم من كبار المهرّبين المتاجرين بالبشر" في إطار هذه القضية.
وأشارت إلى المتهمين الأربعة بالأحرف الأولى من أسمائهم، لافتة إلى أنه "يُشتبه في تورطهم بإرسال مواطني إقليم كوردستان المهرَّبين إلى السواحل الإيطالية، ما تسبب في غرق يختهم".
وأوقف الرجال الأربعة في محافظة السليمانية، حسبما قال مسؤول أمني لوكالة فرانس برس طلب عدم الكشف عن هويته.
وقضى ما لا يقلّ عن 36 شخصًا في حادث الغرق هذا، بحسب الحصيلة الأخيرة الصادرة عن السلطات الإيطالية فيما تتواصل عمليات البحث للعثور على المفقودين الذين كانوا على متن القارب.
وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن 3155 مهاجرًا توفوا أو فُقدوا في البحر الأبيض المتوسط العام الماضي.
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