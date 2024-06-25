روسيا حقّقت تقدمًا في الردع النوويّ

حقّقت روسيا تقدمًا في الردع النوويّ يسمح لها بضمان أمنها لعقود مقبلة حتى في عصر يهيمن عليه التقدم في الذكاء الاصطناعيّ، وفق ما أعلن دبلوماسيّ روسيّ كبير.



وردًا على سؤال خلال مؤتمر في موسكو عما إذا كانت روسيا تستطيع ضمان الأمن النوويّ في عصر المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعيّ، أكّد سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية إنها قادرة على ذلك.



وقال ريابكوف الدبلوماسي الروسي الأبرز المسؤول عن مراقبة الأسلحة "في السنوات القليلة الماضية، نُفذ قدر من العمل الأساسيّ في مجال الردع النوويّ سيسمح لنا بضمان أمننا لعقود قادمة".