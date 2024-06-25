موسكو تتبادل مع كييف 90 أسير حرب ضمن اتفاق بوساطة إماراتية

أعلنت روسيا أنها تبادلت 90 أسير حرب أوكرانياً مع 90 جنديا روسياً محتجزين في أوكرانيا، وذلك بعد اتفاق توسطت فيه دولة الإمارات.



وقالت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام إنه "نتيجة لعملية التفاوض، أُعيد 90 جندياً روسياً كانوا معرضين لخطر الموت في الأسر من أراض يسيطر عليها نظام كييف".



وأوضحت أنه "في المقابل، سُلّم 90 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية"، مشيرة إلى أن التبادل حصل ضمن "وساطة إنسانية" إماراتية.



وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عملية التبادل، ونشر صورا على منصة تلغرام تظهر رجالا محاطين بالأعلام الوطنية الصفراء والزرقاء.



وقال إن المفرج عنهم بينهم مدافعون خدموا أثناء حصار ماريوبول في 2022 وجنود قاتلوا في منطقة محطة تشرنوبيل للطاقة النووية المتضررة في بداية النزاع.