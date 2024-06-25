هجوم إرهابي في النيجر...

قُتل 20 جنديا ومدني في غرب النيجر بهجوم إرهابي، حسبما أعلنت وزارة الدفاع.



وأعلنت الوزارة في بيان على التلفزيون الوطني أن "ائتلاف مجموعات إرهابية مسلحة" هاجم قوات الأمن قرب بلدة تاسيا ما أدى إلى استشهاد 21 شخصا بينهم مدني" وإصابة تسعة بجروح.