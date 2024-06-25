الحوثيون يعلنون استهداف سفينة إسرائيلية في بحر العرب

اتهام 29 شخصاً بالإتجار بالبشر والاحتيال بعد وفاة حجاج أردنيين

اتهام 29 شخصاً بالإتجار بالبشر والاحتيال بعد وفاة حجاج أردنيين

أسانج يقر بالذنب في تهمة التجسس الأميركية في اتفاق ينهي سجنه في بريطانيا