الرئيس الكيني: احتجاجات الضرائب هيمن عليها أشخاص خطرون

أعلن الرئيس الكيني وليام روتو أن الأمن "أولويته القصوى"، وذلك بعد أن تحولت احتجاجات على مشروع قانون لزيادة الضرائب إلى أعمال عنف أطلقت في خلالها الشرطة النار على المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام مقر البرلمان مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل.



وفي خطاب للأمة بثه التلفزيون قال روتو إن مناقشة الضرائب "هيمن عليها أشخاص خطرون".



وأضاف: "ليس من الصحيح أو حتى المعقول أن يُرهب الناس مجرمون يتظاهرون بأنهم محتجون سلميون" وتعهد برد سريع على "وقائع الخيانة" التي حدثت الثلاثاء.