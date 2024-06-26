بعد إقراره بالذنب... أسانج يتوجّه إلى استراليا

أطلقت محكمة في جزيرة سايبان بالمحيط الهادي مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج بعد إقراره بالذنب بانتهاك قانون التجسس الأميركي، ضمن صفقة سمحت له بالتوجه إلى وطنه أستراليا وأنهت ملحمة قانونية استمرت 14 عاما.



وخلال الجلسة التي استمرت ثلاث ساعات، أقر أسانج بالذنب في تهمة جنائية واحدة هي التآمر للحصول على وثائق سرية تتعلق بالدفاع الوطني الأميركي والكشف عنها، مشيرا إلى أنه كان يعتقد أن التعديل الأول للدستور، الذي يحمي حرية التعبير، سيحمي أفعاله.



وقال للمحكمة: "مع عملي صحفيا، شجعت مصدري ليقدم معلومات قيل إنها سرية من أجل النشر".



وتابع: "اعتقدت أن التعديل الأول للدستور يحمي هذا الفعل ولكني أتقبل أنه كان... انتهاكا لقانون التجسس".