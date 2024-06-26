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توقيف أربعة أشخاص في بريطانيا لاقتحامهم حديقة منزل رئيس الوزراء

أخبار دولية
2024-06-26 | 00:52
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توقيف أربعة أشخاص في بريطانيا لاقتحامهم حديقة منزل رئيس الوزراء
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توقيف أربعة أشخاص في بريطانيا لاقتحامهم حديقة منزل رئيس الوزراء

أعلنت الشرطة البريطانية أنّها أوقفت أربعة أشخاص لاقتحامهم حديقة منزل رئيس الوزراء ريشي سوناك في شمال إنكلترا، في واقعة تأتي في خضمّ الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 4 تمّوز. 
     
وقالت الشرطة في بيان: "ألقينا القبض على أربعة أشخاص في منزل رئيس الوزراء في دائرته الانتخابية (شمال يوركشاير) بعد ظهر اليوم".
     
وأضافت أن عناصر الشرطة ضبطت "الرجال الأربعة في غضون دقيقة واحدة من دخولهم" العقار الواقع في بلدة كيربي سيغستون.
     
وأوضحت الشرطة أنّ المشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 20 و52 عاماً ويتحدرون من مدن بريطانية مختفلة، مشيرة إلى أنّهم "ما زالوا رهن الاحتجاز والتحقيقات جارية".
       
وتبنّت مجموعة ناشطين تدعى "يوث ديماند" هذه الواقعة.
     
ونشرت المجموعة على حسابها في منصة إكس مقطع فيديو يظهر فيه شاب يدخل حديقة العقار الفسيح ويتغوط في البحيرة الواقعة أمام الحديقة. 
     
ونقلت المجموعة في بيان عن الشاب الذي ارتكب هذا الفعل "لدينا الكثير من الأسباب لنشكر المحافظين: مدارس تنهار، أنهار ملوثة، تدمير هيئة الخدمات الصحية الوطنية (خدمة الصحة العامة)".

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