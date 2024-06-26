روسيا تحظر بث 81 وسيلة إعلام من الاتحاد الأوروبي

حظرت روسيا بث 81 وسيلة إعلام من الاتحاد الأوروبي، منها وكالة فرانس برس، ردا على حظر مماثل فرضه الاتحاد على عدد من وسائل الإعلام الروسية.



وحظر الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي بث ما وصفها بأربع "شبكات دعاية مرتبطة بالكرملين" داخل دول التكتل.



وردت وزارة الخارجية الروسية أمس الثلاثاء بإصدار قائمة تضم 81 وسيلة إعلامية من 25 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي، فضلا عن وسائل إعلام أوروبية أخرى قالت إن بثها لن يكون متاحا على الأراضي الروسية.



واتهمت الوزارة وسائل الإعلام تلك "ببث معلومات غير دقيقة بشكل منهجي" حول ما تسميه روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.