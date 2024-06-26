هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: ربان سفينة تجارية أبلغ عن سقوط صاروخ في الماء بالقرب منها

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ربان سفينة تجارية أبلغ عن سقوط صاروخ في المياه على مقربة من السفينة على بعد 52 ميلا بحريا جنوبي مدينة عدن في اليمن.



واشارت الهيئة إلى أنها تلقت تقريرا عن الواقعة يفيد بسلامة الطاقم وبأن السفينة تتجه إلى ميناء التوقف التالي.