إصابة بنى تحتية مدنية في اوديسا جراء هجوم صاروخي روسي

اصاب هجوم صاروخي روسي على أوديسا الأوكرانية بنى تحتية مدنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.



وألحق الهجوم أضرارا بمبنى إداري في القطاع الصناعي، في وقت اشار الحاكم الإقليمي لأوديسا إلى أنها لم تقع وفيات في الهجوم.