تايوان: الصين أجرت دورية استعداد قتالي جديدة

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن الصين أجرت "دورية استعداد قتالي" جديدة بالقرب من الجزيرة، فيما قالت بكين إنها ستلاحق وتعاقب مؤيدي الاستقلال "المتعصبين" أينما كانوا.



وذكرت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت ابتداء من الساعة السابعة صباحا اليوم الأربعاء (2300 الثلاثاء بتوقيت جرينتش) 26 طائرة عسكرية صينية تحلق بالقرب من شمال ووسط وجنوب تايوان في "دورية استعداد قتالي مشتركة" مع سفن حربية صينية.



وتصدر تايوان تقارير عن مثل هذه المهام على نحو متكرر في إطار ما تعتبرها مضايقات صينية تصاعدت في السنوات الأربع الماضية.