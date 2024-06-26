قتلى في تظاهرات مناهضة للحكومة في كينيا

قُتل ما لا يقلّ عن 13 شخصًا في كينيا خلال تظاهرات مناهضة للحكومة، حسبما قال رئيس الجمعية الطبية الكينية سايمن كيغوندو لوكالة فرانس برس.



وأكد أنه "حتى الآن، لدينا على الأقل 13 قتيلًا، لكن هذا العدد ليس نهائيًا".



واعتبر أننا "لم نشهد على مثل ذلك من قبل"، موضحا أنه "سبق أن شهدنا أعمال عنف في العام 2007 بعد الانتخابات، لكن لم نر أبدًا مثل هذا المستوى من العنف ضد أشخاص عزل".