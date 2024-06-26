حلف شمال الأطلسي يعيّن رئيس الحكومة الهولندية مارك روته أمينًا عامًا

عيّنت دول حلف شمال الأطلسي رئيس الحكومة الهولندية المنتهية ولايته مارك روته (57 عامًا) أمينًا عامًا جديدًا، وذلك في فترة حساسة للتكتّل الدفاعي مع استمرار الحرب في أوكرانيا.وقال الحلف في بيان: "قرّر مجلس شمال الأطلسي تعيين رئيس الوزراء الهولندي مارك روته الأمين العام المقبل لحلف شمال الأطلسي خلفًا لينس ستولتنبرغ"، مشيرًا إلى أنه سيتولى منصبه في الأول من تشرين الأول.