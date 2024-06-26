زيلينسكي زار خط الجبهة في دونيتسك في شرق أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه توجه إلى مدينة بوكروفسك القريبة من نقطة ساخنة في منطقة دونيتسك في شرق البلاد، حيث ناقش الوضع العسكري والأمني مع كبار القادة العسكريين.



وجاءت الزيارة بعد أيام على تعيين زيلينسكي قائدا جديدا للقوات المشتركة عقب انتقادات لسلفه، في وقت تواجه كييف صعوبة في التصدي لقوات موسكو في الشرق منذ أشهر.



وقال في مقطع مصور نشره عبر تلغرام وصور أمام لوحة مدينة بوكروفسك حيث يشنّ الروس هجوما منذ أسابيع: "بدأت نهاري في منطقة دونيتسك مع جنودنا ورئيس الأركان (أولكسندر) سيرسكي والقائد الجديد للقوات المشتركة الجنرال (أندري) غناتوف".



وأضاف أن غناتوف "رجل في مقتبل العمر لكن معرفته بالجبهة وخبرته هي بالضبط ما نحتاج له".